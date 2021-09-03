الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر سرق سائقا بالإكراه في الخليفة

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مسجل خطر سرق سائق بالإكراه بمنطقة الخليفة قبل إبلاغ المجنى عليه القسم بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة  والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وبحوزته (هاتف محمول- مبلغ مالى- سلاح أبيض "سكين").

بمناقشته اعترف بسرقة المضبوطات من أحد قائدى مركبات "التوك  توك" كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأثناء الفحص حضر للقسم سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وتعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بالمركبة بدائرة القسم استوقفه المتهم المضبوط وطلب منه توصيله إلى إحدى الأماكن بدائرة القسم وفور وصولهما فوجئ بقيام المتهم بتهديده بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محاولاً الاستيلاء منه على المركبة قيادته وما بحوزته من متعلقات، إلا أنه تمكن من الإنحراف بها مما أدى إلى إنقلابها، فاستولى منه المتهم على الهاتف المحمول والمبلغ المالى المُشار إليهما.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، َتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

الأجهزة الأمنية القاهرة مسجل خطر سرق سائق الخليفة

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وائل لطفي

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