محمد نور يكشف تفاصيل «سداح مداح»

أعلن الفنان محمد نور عن تحضيره لعمل غنائي جديد يحمل عنوان "سداح مداح"، سيقوم بطرحه للجمهور قريبًا.

ونشر نور عدة صور من حفلته الأخيرة وعلق عليها قائًلا: "صباح الخير قريبا إن شاء الله اغنيه سداح مداح، الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام ساسو وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك، أغنية هتعجبكم جدا إن شاء الله" .

الأغنية من المتوقع أن يقوم نور بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، لكنه لم يحدد بعد التفاصيل الخاصة بأسم المخرج وخلافه، على ان يستقر على ذلك خلال الفترة المقبلة .

وكان آخر كليبات محمد نور هو "جاني في ملعبي"، وكان من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وإخراج بتول عرفة بجانب الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع إسلام ساسو.

وشارك الفنان محمد نور في حفل افتتاح بطولة العالم لدراجات المضمار، شهد حفل افتتاح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، اليوم الأربعاء، استعراضًا لأعلام الدول المشاركة فى البطولة.

محمد نور عضو بفريق "واما"، وهو من مواليد 1981، وظهر الفريق الغنائي الشهير في عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، ويضم رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.

يذكر أن فرقة "واما" يضم الفنانين محمد نور وأحمد فهمى ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: "يا ليل" في 2003، و"يا غالي عليا" في 2005، و"رايحة جاية" في 2010، و"كان يا ما كان" 2015، وأخرهم ألبوم " الصيف ابتدا" ، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: "زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا"، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية "مشوار طويل" لفيلم "تيتو"، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.