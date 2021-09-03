وزير الصحة التركى: إطلاق إنتاج لقاح «سبوتنيك V» فى بلادنا لن يستغرق وقتا طويلا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن عملية إطلاق إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في تركيا لن تستغرق وقتا طويلا.

وقال قوجة خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، إن "نتائج التجارب لم تظهر أي شيء سلبي، ونحن نواصل العمل على إنتاجه".

وأضاف أن "عملنا مع الشركة المحلية حقق بعض النتائج، لكن لم ينجز بعد. ولا أعتقد أن هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا".

يذكر أن تركيا أعلنت في 28 أبريل الماضي عن توقيع اتفاقية مع روسيا بشأن توريدات لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، وفي 14 يونيو وصلت أول دفعة من اللقاح الروسي إلى البلاد.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.