رواج بحركة السياحة البحرية وميناء الإسكندرية يستقبل تدفقات سياحية

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بميناء الإسكندرية السائحين القادمين على متن عدد من السفن السياحية بالورود، كما تم توزيع أحدث المطويات الدعائية للمقاصد السياحية المصرية.

وحرص السائحين على زيارة قلعة قايتباي بالإسكندرية والتي شملت جولة بصحن القلعة والأسوار والبرج الرئيسي، كما أبدوا إعجابهم بجمال وطبيعة الموقع الأثري وتسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بها.

ومن المتوقع أن يشهد ميناء الإسكندرية توافد سلسلة من الرحلات البحرية السياحية إلى الميناء خلال الفترة المقبلة، حيث إنه من المتوقع توافد عدد 13 رحلة سياحية أخرى بواقع رحلة إسبوعيًا يتم خلالها توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بكلاً من مدينتي الإسكندرية والقاهرة قبل التوجه إلى ميناء بورسعيد لاستكمال مسار السفينة.

وقال الخبير السياحي سامي محمود، المستشار السابق لوزير السياحة، أن السياحة البحرية المعروفة بسياحة الكروز كانت تشهد رواجًا كبيرًا قبل 2011، لكن نتيجة الأحداث السياسية وعدم الاستقرار الأمني تأثرت سلبا شأنها في ذلك شأن جميع أنواع السياحة الوافدة، ثم بدأت في التعافي مع عام 2015، حيث بدأ الطلب يعود إلى الموانئ المصرية.

واضاف "محمود"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه مع الأنماط السياحية ذات الانفاق العالي ويقصدها السائحين الأعلى إنفاقا على مستوى العالم، كما أنهم يقوموا برواج سياحي بالمدن التي تتوقف البواخر بموانيها.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تبحث مع دولتي اليونان وقبرص سبل التعاون المشترك في مجال السياحة البحرية Sea Cruises، تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام ٢٠١٧ حول سياحة البواخر بين الدول الثلاث واستئناف الحركة السياحية بين البلدان الثلاثة والحركة السياحية حول العالم.

يذكر أن ميناء الإسكندرية يستقبل نحو مليونا و300 ألف سائح كانوا يصلون إلى قبل ثورة يناير عام 2010.