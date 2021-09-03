الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لماذا يُعد الصراخ مفيد لصحتك؟

الصراخ
الصراخ

سواء حدث ذلك بسبب اصطدام إصبع قدم طفلك بقطعة أثاث أو الإحباط التام، فقد شعرنا جميعًا بتلك الرغبة الشديدة في إطلاق صرخة طويلة.

 

هناك شيء يبعث على الرضا عند الصراخ بأعلى صوتك، إنه ليس شئ مرضيًا فحسب بل أظهر العلم أن الصراخ مفيد لك ولصحتك.

 

أضرار الإجهاد 

وفقا لموقع health الإجهاد  هو أحد المشاعر السلبية التي يمر بها الجميع، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتطور إلى الأرق، وضعف التركيز، والاكتئاب السريري، والخوف الشديد أو القلق.

 

وقد أصدرت الجمعية الأمريكية  تقارير تفيد  أن أكثر من 322 مليون شخص شهدوا نوعا من الاكتئاب في حين أن 40 مليون يعيشون مع اضطرابات القلق، وهناك علاج بسيط قد يساعد أولئك الذين يبحثون عن طريقة سهله لتخفيف التوتر اليومي، وهي العلاج بالصراخ.

 

فوائد العلاج بالصراخ

في أثناء العلاج بالصراخ يقوم  الأشخاص بإطلاق الصرخات  للتنفيس عن حزنهم وإحباطهم وغضبهم بدلاً من حبس تلك المشاعر بالداخل.


من الشائع أن يصاب الناس بالقلق والاكتئاب لأنهم يسمحون لمشاعرهم بالتراكم دون التعامل مع كل عواطفهم أو معالجتها، لذلك العلاج بالصراخ يعطي تلك المشاعر السلبية طريقًا للهروب.

 

ويخلق الصراخ  تفاعلًا كيميائيًا مشابهًا للتفاعل الذي تحصل عليه عند ممارسة الرياضة، قتحصل على جرعة الدوبامين.

 

ويجب تعليم الشخص الطريقة المثلي للصراخ قبل أن يقدم على مثل هذا الأمر، بمعنى آخر يجب  أن يشرف عليك طبيب مدرب عند استخدام العلاج بالصراخ للتخلص من غضبك.

 

الصراخ شكل قديم من أشكال الطب الصيني


ليس فقط علماء النفس هم من يزعمون أن الصراخ مفيد لك، تقول الحكمة الصينية القديمة أيضًا أن الصراخ العالي مفيد لصحتك.

 

 ونقل الشعب الصيني هذه الممارسة من جيل إلى جيل كجزء من الطب التقليدي. 

القلق الضغط النفسي الصراخ العلاج بالصراخ فوائد الصراخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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