الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تذبذب فى أسعار الدواجن وتجار: «كل يوم سعر جديد غضب عننا»

الدواجن
الدواجن

شهدت أسواق الدواجن حالة من التذبذب، بعد أن سجلت خلال الفترة الحالية ارتفاعًا مفاجئًا، قبل أن تتراجع مرة أخرى، وهو ما يتبين من خلال الأسعار اليومية لبورصة الدواجن، والسلع الغذائية والاستهلاكية.


وقال خلف، أحد بائعي الطيور، إن أسعار الدواجن البيضاء، اليوم، تتراوح ما بين 28 لـ27 جنيها للكيلو، بينما وصل سعر لحم الفراخ الساسو ما بين 43 و44 جنيهًا، وبلغ سعر لحم الفراخ البلدي ما بين 49 لـ 50 جنيهًا، أما لحم الأمهات الأبيض فتتراوح أسعاره بين 20 لـ21 جنيهًا، والأسعار في تغيرات يوميا حسب السوق والتجار وأصحاب المزارع، ووصلت كرتونة البيض إلى 45 جنيهًا.


وأضاف أحد البائعين أن هناك عزوفًا من قِبل المواطنين على شراء الفراخ والبيض بسبب تغيير الأسعار، وبعض المواطنين يلجأ لشراء الفراخ من المنافذ الوطنية التي تطرحها أجهزة ووزارات الدولة، معلقا: "إحنا مش بنعلي الفراخ إحنا بتيجي غالية وبناخد تمن التنضيف وممكن نكسب نص جنيه فقط في الكيلو، ولكن بنطلع المكسب من سعر وتنضيف الفراخ والأسعار متغيرة من بعد العيد".

وأوضح شرف، صاحب مزرعة فراخ بالشرقية، أن نسبة الإقبال لم ترتفع بالقدر الكافى خلال الأيام الماضية، متوقعا استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة حال بقاء حالة الركود كما هى، كما أن الركود تسبب فى خسائر لدى التجار وأصحاب المزارع، وخاصة على كراتين البيض والفراخ البلدي، وأن سعر البيض يزيد بسبب درجة الحرارة المرتفعة خلال فترة الصيف.

أسعار الدواجن

سجل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة أقل سعر 25 جنيهًا وأعلى سعر لها 26 جنيهًا للمستهلك بينما سعرها في المزرعة يبلغ 24 جنيهًا.


كما سجل سعر الدواجن البلدي للمستهلكين بين 36 و 36.5 جنيه، بينما في المزرعة 36 جنيهًا.

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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