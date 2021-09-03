«هتحقق التارجت».. نصائح لتحسين إنتاجك في العمل

يلعب مستوى إنتاجيتك في العمل دورًا مهمًا في كيفية تقدير أصحاب العمل لك، لذا ضع في اعتبارك أن صاحب العمل يتوقع منك المزيد مما يعني أنك إذا فشلت في تلبية توقعاتهم، فقد تكون في مشكلة.

وبالنسبة لأولئك الذين يواجهون صعوبة في تحقيق "التارجت" والذي يعتبر "بعبع الموظفين"، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تعزز إنتاجيتك في العمل وفقًا لما ذكره موقع " healthy builderz" الطبي.

قلل من تعدد المهام:

يفخر معظم الناس بقدراتهم على تعدد المهام، لكن الأبحاث تظهر أن القيام بالعديد من الأشياء في نفس الوقت يمكن أن ينتج عنه عمل منخفض الجودة، فمن الأفضل التركيز على مشروع أو تكليف واحد فقط، وإنهائه أولاً، ثم الانتقال إلى الوظيفة التالية في قائمة عملك.

قم بإعداد قائمة لعملك:

هناك طريقة أخرى لزيادة إنتاجيتك في العمل وهي وضع جدول زمني لعملك في اليوم التالي، من خلال إعداد قائمة تحقق، ستعرف أي عمل يتطلب مزيدًا من الاهتمام وأيها يمكن تركه ليوم آخر، حيث يساعد ذلك على إدارة عبء العمل بشكل أفضل.

إتباع الجدول الزمني:

أحد العوامل التي يمكن أن تجعل يومك في العمل يبدو أقل إنتاجية هو عندما يكون لديك اجتماعات تحضرها، فعندما تمتد هذه الاجتماعات، التي يتم إعدادها لمدة ساعة، إلى ما بعد الوقت المخطط له، سيتأثر باقي جدولك مما قد يؤثر أيضًا على مستويات الإنتاجية لديك.

تنظيم مساحة عملك:

قد تعتقد أن المكتب الفوضوي يعادل إظهار تفانيك في العمل، ولكن إذا كنت ستحسب الدقائق التي أهدرتها في البحث عن أوراق مهمة أو أشياء أخرى تحتاجها لإكمال عملك، فأنت تهدر الكثير من الوقت.

يتيح لك تنظيم محطة العمل الخاصة بك أن تكون أكثر كفاءة في عملك لأنه يمكنك بسهولة العثور على الأشياء، فهي تحافظ على استرخاء عقلك بالإضافة إلى وجود القليل من الفوضى أمامك.

قلل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

هناك بعض الشركات التي تسمح لعمالها بالتحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي معتقدة أن هذا سيساعد موظفيها على أن يكونوا أكثر إنتاجية نظرًا لوجود ضغط أقل من جانبهم.

تعتبر أفضل قاعدة يجب إتباعها هنا هي تقليل استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من التركيز أكثر على العمل الذي تقوم به.