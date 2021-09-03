هل بدائل الملح تحسن صحة القلب؟

انتشرت الكثير من البدائل لملح الطعام، حيث يسعى البعض إلى استخدامها بهدف تحسين وحماية القلب من المشاكل الصحية، ويقول الخبراء بموقع "health line" الطبي، إن هناك طرقًا لتقليل الملح في نظامك الغذائي بخلاف استخدام بدائل الملح.

وأوضح الباحثون، إن استخدام بديل للملح يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب، ولكن لا تنطبق بالضرورة على الجميع بسبب اختلاف الأنظمة الغذائية.

ويمكن أن يساعد التحول من ملح الطعام إلى بدائل الملح في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم أو السكتة الدماغية السابقة.

ووفقًا لدراسة نُشرت هذا الأسبوع في مجلة "New England Journal of Medicine"، أن بدائل الملح ساهمت بشكل كبير من حدوث السكتات الدماغية.

وشمل البحث ما يقرب من 21000 مشارك وتم إجراؤه في 600 قرية في المناطق الريفية من خمس مقاطعات في الصين.

وتضمن البحث حوالي 72 في المائة من المشاركين في الدراسة لديهم تاريخ من السكتة الدماغية، و88 في المائة لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم.

خلال الدراسة، تم إعطاء المشاركين بدائل ملح وهي حوالي 75 في المائة كلوريد الصوديوم و25 في المائة كلوريد البوتاسيوم، كبديل للملح العادي ونصحهم باستخدامها في جميع عمليات الطهي والتوابل وحفظ الطعام.

كما تم تشجيعهم أيضًا على استخدام بديل الملح بشكل أكثر اقتصادا مما استخدموا الملح في السابق لزيادة تقليل الصوديوم إلى الحد الأقصى.

وكانت نتائج الدراسة مفاجأة للجميع، حيث أثبتت بدائل الملح، قدرتها على تحسين القلب وتعزيز قدرتها في التصدي لمشاكل القلب.

كما شعر المشاركون بالانتفاخ الأقل، انخفاض احتباس الماء، فقدان الوزن أسهل بسبب نقص تحفيز الملح، والأهم من ذلك، انخفاض ضغط الدم.

ماذا نأكل لتحسين صحة القلب؟

إحدى الطرق السهلة لتقليل الصوديوم في وجباتنا الغذائية هي إضافة الأطعمة الخالية من الصوديوم بشكل هادف، بما في ذلك جميع الفواكه والخضروات الطازجة، حيث يساعد هذا في إزاحة العناصر عالية الصوديوم بشكل طبيعي.

وأوضح الباحثون، أن تناول قطعة من الفاكهة قبل تناول الغداء أو العشاء، على سبيل المثال يمكن أن يكون وسيلة للمساعدة في خفض تناول الصوديوم مع زيادة تناول العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

وأشار خبراء التغذية، إن إضافة الفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة مع تقليل تناول الصوديوم أثبتت فعاليتها مثل إضافة دواء لخفض ضغط الدم.