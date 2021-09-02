استمرار أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي بدمشير في المنيا

تابعت الوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز ومدينة المنيا أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي بالقرية، كما رفعت 20 طن مخلفات وزرع 3 أعمدة لإنارة طريق السبخة، كما أوقفت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار حالتي تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص كما قامت برفع 25 طن مخلفات من مقلب العبيد أمام مجمع المدارس وطريق ترعة سري.

أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي

وقال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير أنه تم متابعة اعمال توصيل الصرف الصحي بقرية دمشير للتخفيف على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وفى سياق متصل ودعما لشبكة الإنارة تم زراعة 3 أعمدة جديدة لإنارة طريق السبخة لتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلا، كما واصل قسم البيئة بالقرية أعمال النظافة اليومية برفع 20 طن من المخلفات الزراعية بطريق ترعة سرى الفلاحين للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة كورونا.

أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي

وأضاف محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار أنه تم فك 2 شده خشبيه الأولى بعزبة محمود التابعة لدائرة الوحدة وهى عباره عن فك شده دور اول علوى بمساحة 80 متر والثانية بالقرايشه الغربية التابعة لدائرة الوحدة وهى عباره عن فك شده دور أرضي بمساحة 60 متر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع مواصلة أعمال النظافة حيث تم رفع حوالى 25 طن مخلفات القمامة من الطريق العام على ترعه سرى بصفط الخمار ومقلب العبيد أمام مجمع المدارس ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي.

أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي

وأضاف رئيس القرية أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، بالوقف الفوري لأى مخالف فى المهد وتحويل صاحب المخالفة للنيابة العسكرية، والضرب بيد من حديد لمواجهة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي

أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي

أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي

أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي

أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي