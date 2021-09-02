الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: نسعى للارتقاء بالقطاع الزراعي داخل سهل الطينة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تسعى للارتقاء بالقطاع الزراعي على غرار كافة القطاعات ببورسعيد، وبصفة خاصة تنمية القطاع الزراعى داخل منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، لتوفير مخزون استراتيجي كافي من جميع المحاصيل الزراعية يلبي احتياجات المواطنين ويحقق الاكتفاء الذاتي لمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مسؤولي شركة للكيماويات والأدوية والمخصبات الزراعية، بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة.

وناقش المحافظ مع مسؤولي الشركة عدد من موضوعات  التعاون بين المحافظة والشركة فيما يتعلق بتوفير الكيماويات والمخصبات الزراعية، كما طالب المحافظ بإنشاء محطة تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، ودراسة استغلال الحمأ الناتجة من محطة معالجة مصرف بحر البقر للاستفادة منها بأسمدة عضوية والمواد الخاصة باستصلاح التربة بمنطقة سهل الطينة، وذلك فى إطار الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتوفير الدعم اللازم للمزارعين بما يحقق التنمية المنشودة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، ويضمن حماية المزارعين من استغلال بعض الجمعيات المخالفة.

شرق بورسعيد الزراعى سهل محافظ

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