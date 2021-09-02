الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 15.3 مليار جنيه لمشروعات شبكة الطرق العام الجاري

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 15.3 مليار جنيه من الاستثمارات الكلية لتنفيذ مرحلة جديدة من مشروعات الطرق، فيما تقدر الاستثمارات الإجمالية لمشروعات الكبارى 6.48 مليار جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021-2022.
 

تطوير محاور شبكة طرق الدلتا بتكلفة مليار جنيه

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لوثيقة الخطة الاستثمارية للعام 2021-2022 والتى حصلت عليها "الدستور"، أن مشروعات الطرق تشمل استكمال تنفيذ 21 مشروع طرق يربط بين المحافظات بااستثمارات قدرها 4.3 مليار جنيه، واستكمال أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى باستثمارات حوالي 4.1 مليار جنيه، تطوير محاور شبكة طرق الدلتا باستثمارات قدرها مليار جنيه، والإنتهاء من تطوير ثلاثة مشروعات بإجمالى أطوال 324 كم، وباعتمادات كلية 2.9 مليار جنيه موزعة بين مشروع ازدواج طريق مطروح / سيوة بتكفة 400 مليون جنيه، ومشروع محور الملك سالمان 780 مليون جنيه، ومشروع تطوير محور الأوتوسترد / الفردوس بتكلفة 1.69 مليار جنيه.
 

مليارى جنيه لاستكمال المرحلة الثالثة من شبكة الطرق القومية 

وتابعت الوزارة، أنه سيتم تطوير طريق "القاهرة-أسيوط" الصحراوي الغربي، وإنشاء طريق خدمة بطول 230 كم من المرحلة الثالثة لشبكة الطرق القومية باستثمارات 2 مليار جنيه، واستكمال ازدواج طريق "أسيوط-سوهاج-البحر الأحمر" بطول 145 كم، وبتكلفة 462 مليون جنيه، وتوسعة وتطوير طريق "السويس0-جنيفة-الإسماعيلية (المعاهدة)" بطول 80 كم لنهو المرحلة الثالثة لشبكة الطرق القومية، باستثمارات 550 مليون جنيه.

كما تشمل المشروعات الإنتهاء من تطوير ثلاثة مشروعات بإجمالى أطوال 324 كم، باعتمادات كلية 2.9 مليار جنيه، موزعة بين مشروع ازدواج طريق "مطروح-سيوة" بتكلفة 400 مليون جنيه، ومشروع محور الملك سالمان 780 مليون جنيه، ومشروع تطوير محور "الأوتوستراد-الفردوس" 1.69 مليار جنيه.
 

التخطيط مشروعات شبكة الطرق الخطة الاستثمارية استثمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع؟.. الحكومة توضح الحقيقة

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

«التعليم العالي»: بدء الدراسة في 17 كلية جديدة بالجامعات الخاصة

عمر الشريف ينتهى من كليب «حوت البحر الأحمر» المأخوذة عن رواية «حياة باى»

«سائقة مترو».. حواء تنتصر على «للرجال فقط» بعد سنوات من «التهميش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده في تل أبيب (صور)

إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

الخارجية الفلسطينية تدين رفض إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس