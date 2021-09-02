«التخطيط»: 15.3 مليار جنيه لمشروعات شبكة الطرق العام الجاري

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 15.3 مليار جنيه من الاستثمارات الكلية لتنفيذ مرحلة جديدة من مشروعات الطرق، فيما تقدر الاستثمارات الإجمالية لمشروعات الكبارى 6.48 مليار جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021-2022.



تطوير محاور شبكة طرق الدلتا بتكلفة مليار جنيه

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لوثيقة الخطة الاستثمارية للعام 2021-2022 والتى حصلت عليها "الدستور"، أن مشروعات الطرق تشمل استكمال تنفيذ 21 مشروع طرق يربط بين المحافظات بااستثمارات قدرها 4.3 مليار جنيه، واستكمال أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى باستثمارات حوالي 4.1 مليار جنيه، تطوير محاور شبكة طرق الدلتا باستثمارات قدرها مليار جنيه، والإنتهاء من تطوير ثلاثة مشروعات بإجمالى أطوال 324 كم، وباعتمادات كلية 2.9 مليار جنيه موزعة بين مشروع ازدواج طريق مطروح / سيوة بتكفة 400 مليون جنيه، ومشروع محور الملك سالمان 780 مليون جنيه، ومشروع تطوير محور الأوتوسترد / الفردوس بتكلفة 1.69 مليار جنيه.



مليارى جنيه لاستكمال المرحلة الثالثة من شبكة الطرق القومية

وتابعت الوزارة، أنه سيتم تطوير طريق "القاهرة-أسيوط" الصحراوي الغربي، وإنشاء طريق خدمة بطول 230 كم من المرحلة الثالثة لشبكة الطرق القومية باستثمارات 2 مليار جنيه، واستكمال ازدواج طريق "أسيوط-سوهاج-البحر الأحمر" بطول 145 كم، وبتكلفة 462 مليون جنيه، وتوسعة وتطوير طريق "السويس0-جنيفة-الإسماعيلية (المعاهدة)" بطول 80 كم لنهو المرحلة الثالثة لشبكة الطرق القومية، باستثمارات 550 مليون جنيه.

كما تشمل المشروعات الإنتهاء من تطوير ثلاثة مشروعات بإجمالى أطوال 324 كم، باعتمادات كلية 2.9 مليار جنيه، موزعة بين مشروع ازدواج طريق "مطروح-سيوة" بتكلفة 400 مليون جنيه، ومشروع محور الملك سالمان 780 مليون جنيه، ومشروع تطوير محور "الأوتوستراد-الفردوس" 1.69 مليار جنيه.

