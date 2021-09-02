الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط عاطل بـ6 طرب حشيش فى الدقهلية

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل بمنطقة كوبري جديلة، بمدينة المنصورة، وبحوزته 6 طرب لجوهر الحشيش المخدر، وذلك قبل قيامه بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بقيادة العميد دكتور هشام الهلالي مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، عن قيام أحد العاطلين المقيم بمنطقة "كفر البدماص" بالمنصورة بالاتجار في المواد المخدرة واستعداده لتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائه بمنطقة "جديلة".

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفر أحدها عن ضبط المتحرى عنه المدعو "م. ط. ش.إ ، وشهرته "القط" 28 سنة، عاطل، ومقيم منطقة "كفر البدماص" دائرة القسم، حال تواجده أمام كوبرى "جديلة" دائرة القسم، وبحوزته: 6 طرب لجوهر الحشيش المخدر، هاتف محمول، مبلغ مالي، آلة حادة «كتر»، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والآلة الحادة بقصد الدفاع عن النفس، وقيد المحضر برقم 182/9124 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

أمن الدقهلية الدقهلية ضبط عاطل حشيش

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وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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