أجمل فساتين وأزياء نجمات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2021 (صور)

إذا كان هناك حدث هام، سيجعلك ترغب في القفز إلى الطائرة والتوجه إلى إيطاليا حالًا، فلن تجد أجمل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي انطلق في مدينة البندقية بإيطاليا أمس، حيث وصل أشهر نجوم السينما إلى السجادة الحمراء في مهرجان 2021، بإطلالات راقية مفعمة بالحيوية.

بمجموعة من الصور نصحبكم في جولة حول أجمل إطلالات نجوم مهرجان فينيسيا 2021.

هيلين ميرين

تألقت النجمة هيلين ميرين، بفستان أنيق باللون الأخضر الفاتح، من علامة Dolce & Gabbana مزين بالترتر في العرض الأول لفيلم Madres Paralela s، كما نسقت مع الفستان كمامة وطوق للشعر بنفس لون الفستان.

بينلوبي كروز

في فستان أسود من شانيل مع التول أبيض، مزين شراشيب، تألقت بينلوبي كروز، ورفعت شعرها، بتسريحة الكعكة تناسب إطلالتها، في مهرجان فينيسيا 2021.

سينثيا إريفو

بفستان باللون الفضي الأنيق، تألقت سينثيا إريفو، من أتيليه فيرساتشي، جاء تصميمه مزينًا بالترتر مع شريط رفيع على الخصر ليبرز رشاقتها، وصندل ذو كعب عالٍ بنفس لون الفستان.

سارة سامبايو

تألقت بفستان من Armani Privé يتميز بخطوط عريضة مخملية، مزين بفصوص من الكريستال، واعتمدت تسريحة ذيل حصان.

أدريانا ليما

ارتدت النجمة أدريانا ليما، فستان باللون الفوشيا الصارخ، من علامة Etro وجاء تصميم الفستان، بدون حمالات، ذو فتحة جانبية، في العرض الأول لفيلم Madres Paralelas.

باربرا بالفين

تألقت النجمة باربرت بفستان أسود اللون، بدون حمالات من علامة Armani Privé، جاء تصميم الفستان بدون حمالات، وبقصة ذات أجنحة عند منطقة الخصر، ليبرز جمالها.

إيزابيل هوبرت

جاءت إطلالة النجمة إيزابيل هوبرت، أنيقة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان طويل الأكمام من علامة Armani Privé، ذو نقوشات ذهبية ناعمة، وجعلت شعرها منسدلًا بستايل "الوايفي".

جورجينا رودريكيز

لفتت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، إليها الأنظار، ببدلة سوداء اللون، مفتوحة عند منطقة الصدر، وبنطال أنيق بنفس اللون ينسدل بشكل فضفاض فى نهايته، كما نسقت مع إطلالتها جاكيت ارتدته متدليًا على أكتافها بطريقة أنيقة، وحذاء فضي اللون.

أميليا وإليزا سبنسر

تألقت النجمات أميليا وإليزا سبنسر، بفساتين أنيقة، خلال مهرجان فينسيا السينمائي الدولي 2021.

جريتا فيرو

خطفت النجمة جريتا فيرو، إليها الأنظار على السجادة الحمراء، بفستان أسود اللون، مكشوف الظهر، بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2021، ومن الناحية الجمالية وضعت حمرة شفاه قوية لتبرز جمالها.

كيرستن كارولين

تألقت النجمة الأمريكية، كرستن، بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جاكيت انيق اللون الأحمر ونسقت معه تنورة مع حزام أحمر اللون على الخصر، ليبرز رشاقتها، وارتدت نظارة شمسية لتكمل إطلالتها.