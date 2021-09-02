بتخفيضات تصل لـ 35%.. «تجارية كفر الشيخ» تنظم معرض أهلا بالمدارس

تستعد الغرفة التجارية لكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة، لتنظيم معرض أهلا بالمدارس وذلك في إطار دور الغرفة المجتمعي في ضبط الأسواق وتوفير السلع المدرسية بأسعار مخفضة من سن الحضانة حتى المرحلة الثانوية، من خلال تقديم منتج جيد بسعر التكلفة وبمشاركة مصانع الأحذية والشنط والكراسات والأدوات الكتابية حتى بداية العام الدراسي الجديد، وبدون أي رسوم علي العارضين في مقابل نسبة خصم تتراوح بين 20 لـ 35٪ على المعروضات.

و أشاد رئيس الغرفة، بدور الحكومة والتجار في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية محدودي الدخل والتعاون لتنظيم معرض "اهلا مدارس" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ووجه الشكر إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية علي دورهما الكبير في التعاون ومساندة الغرفة في تنظيم هذا المعرض لصالح المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

- عرض المنتجات بسعر التكلفة

كما وجه الشكر للتجار من منتسبي الغرفة الذين سيشاركون في تنظيم هذا المعرض وعرض منتجاتهم بسعر التكلفة دعما للمواطنين ومساندتهم في شراء مستلزمات المدارس باسعار مناسبة والحرص علي مواصلة وزيادة الدور الاجتماعي لهم في مختلف الاتجاهات.

ومؤخرا، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، قرارا بإلزام جميع العاملين بالغرفة ومكتب سجل تجاري الغرفة، ومكتب السمسرة العقارية، ومكتب ضرائب الغرفة، بضرورة التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل الأول من سبتمبر 2021 وذلك من خلال موقع وزارة الصحة.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ضرورة إفادة شؤون العاملين بالغرفة بموعد أخذ جرعة اللقاح أو رقم التسجيل لدى وزارة الصحة، للعاملين الذين لم يتلقوا جرعة التطعيم إلى الآن وموافاة رئيس الغرفة ببيان عن حالة أخذ اللقاح أو التسجيل لكافة العاملين، والتعميم علي كافة الشعب التجارية لحث منتسبيها علي ضرورة أخذ اللقاح لحضور اجتماعات للشعب التجارية.

وشدد رئيس الغرفة، بأنه لن يتم السماح لأي عضو من الشعب التجارية بداية من العام الجديد من حضور اجتماعات للشعب دون أخذ اللقاح، ومخاطبة مديرية الصحة بكفر الشيخ بناء علي طلب شعبة الصيادلة بتنظيم قافلة طبية لتطعيم الصيادلة أعضاء الشعبة بمقر الغرفة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها مجلس الإدارة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.