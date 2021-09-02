استئصال 45 ورم «ليفي» من رحم فتاة بمستشفى قنا الجامعي

نجح فريق من أطباء قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بقنا بإجراء عملية استئصال 45 ورم ليفي من رحم فتاة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم، في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب.



وأشار الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن المريضة جاءت إلى عيادة النساء بالمستشفى الجامعي، وتعاني ألم أسفل البطن وانتفاخ بالبطن وتم إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة وتبين وجود أورام ليفية متعددة في الرحم وتم استئصال الأورام الليفية (45 لوفة تتراوح أحجامها من 1 سم إلى 20 سم بوزن بلغ 5 كيلوجرامات) مع الحفاظ على الرحم فى جراحة استغرقت قرابة الساعتين وتعد هذه من الجراحات الصعبة التي يوفرها قسم النساء والتوليد لأهالي جنوب الصعيد.

ضم الفريق الطبي الدكتور مصطفى خضري أستاذ مساعد النساء و التوليد و الطبيب أحمد جمال والطبيب أحمد عبد الباقي المدرسان المساعدان بالقسم والطبيب المقيم محمد محروس وإشراف الدكتور عبد الناصر عبد الجابر أستاذ النساء والتوليد ورئيس القسم وفريق التخدير الطبيب محمد عبدالعزيز مدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة والطبيب المقيم أمنية العدوى بقسم التخدير تحت إشراف الدكتور جاد سيد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة من هيئة تمريض العمليات الحكيمة صابرين محمد.