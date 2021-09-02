الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء فيتنام: لا يمكننا البقاء في عزلة وإغلاق إلى الأبد

فام مينه تشين
فام مينه تشين

قال رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، إن الإغلاق لا يمكن أن يكون الطريقة الوحيدة لمكافحة تفشي جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لاتخاذ مجموعة من الحلول للتصدي للفيروس.

ونقلت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية اليوم الخميس عن رئيس الوزراء قوله في اجتماع مع 70 خبيرا طبيا، إن هدف الدولة بأسرها حاليا هو منع انتشار العدوى وتطبيق حلول للتكيف بصورة آمنة مع مرض "كوفيد 19-"، وتقليل معدل الوفيات من خلال اللقاحات والأدوية.

وأشار رئيس الوزراء أثناء الاجتماع ، إلى أن هناك العديد من الدول التي غيرت استراتيجياتها بالفعل للتكيف والتعايش مع مرض "كوفيد 19-".

وقال إن اللقاحات والأدوية تعتبر "استراتيجية طويلة المدى وأدوات حاسمة"، مضيفًا: "لا يمكننا البقاء في عزلة وإغلاق إلى الأبد، لأن الصعوبة الناتجة عن ذلك على المجتمع والاقتصاد، ضخمة".

وقد أعلنت فيتنام حتى الآن تسجيل 469 ألفًا و312 حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 11 ألفًا و833 حالة وفاة، خلال الموجة الحالية التي بدأت في 27 من أبريل الماضي.

وفي سياق متصل،  ساد القلق بين مواطني فيتنام بعدما فرضت الحكومة عليهم حظرًا صارمًا يمنعهم من الخروج من منزلهم في مدينة (هو تشي منه) الجنوبية الكبرى، كما نشرت الجيش لدعم السكان المعزولين؛ وذلك بسبب استمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات جراء "كوفيد-19".


 

رئيس الوزراء الفيتنامي انتشار العدوى اللقاحات كوفيد الوفيات

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وائل لطفي

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