مقتل شخص وإنقاذ 2 جراء الفيضانات العارمة بولاية «نيوجيرسي» الأمريكية

أعلن هيكتور لورا، عمدة مدينة "باسيك" بولاية نيوجيرسي الأمريكية أن شخصًا واحدًا لقي حتفه جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت المدينة عقب إعصار "إيدا".

وقال لورا - في تصريح خاص لتلفزيون "سي إن إن" الأمريكي اليوم الخميس - إن الضحية لرجل في السبعينيات من عمره تم إخراجه من سيارته التي غمرتها مياه الفيضانات، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ اثنين آخرين من داخل السيارة.

وفي مطلع هذا الأسبوع، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الإعصار "هنري" شق طريقه في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ليصطدم بالساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن "ملايين السكان في جزيرة "لونج آيلاند" بـ"نيويورك" وفي جنوب إقليم "نيو إنجلاند" يستعدون لمواجهة فيضانات وتساقط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة"، كاشفة أن "أول العواصف الرعدية جلبت ما قد يصل عمقه إلى نصف قدم من الأمطار.