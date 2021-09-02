مصرع شخص وإصابة شقيقه فى حادث تصادم بالوادى الجديد

لقي شخص مصرعه وأصيب شقيقه في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق القصر بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج ونقل الجثه لمشرحة المستشفى.

وتلقي اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بطريق القصر التابعة لمركز الداخلة ووصول شقيقين إلى مستشفى الداخلة العام أحدهما توفي في الحال بعد أن تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقلهما للمستشفى في الحال.

وأسفر الحادث عن وفاة الطالب محمد حمدي عبدالقادر 15 عامًا، وإصابة شقيقه عماد حمدي 19 عامًا، ونقلهما إلى مستشفى الداخلة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

وفي سياق آخر، عثر الأهالي بمركز ومدينة الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، على جثة شاب ملقاة في منطقة نائية نهشتها والتهمتها الكلاب والحيوانات الجبلية الضاله بمنطقة سهل بركة بواحة الفرافرة.

وتلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب في منطقة نائية نهشتها والتهمتها الكلاب والحيوانات الجبلية.

تبين عثور أهالي مركز الفرافرة على جثة لشاب يدعي" محمد رضا إبراهيم " 18 عامًا، من محافظة البحيرة ملقاة بمنطقة نائية في منطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة نهشتها الكلاب والحيوانات الجبلية الضاله، وكشف محضر الواقعة، أن معظم النصف العلوي من جثة الشاب غير متواجد بسبب تعرض الجثة للنهش بسبب تواجدها لعدة ساعات طويله بالمنطقة المهجوره

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة ومعاينتها وإعداد تقرير عن سبب الوفاة.