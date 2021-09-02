«الهجرة» تستعرض توصيات النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، توصيات النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات، وذلك خلال العدد الثاني والثلاثين من مجلة "مصر معاك".

وحرصت النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات على الخروج بتوصيات لتحقيق مطالب المصريين بالخارج ومن أبرزها:

- التنسيق مع البورصة المصرية لإتاحة فرص الاستثمار للمصريين بالخارج.

- توفير المواد الإعلامية للمصريين بالخارج للتعريف بإنجازات الدولة المصرية.

- الترويج للثروات السياحية المصرية، والتعريف بما تقوم به الدولة على صفحات الوزارة وبين المصريين بالخارج.

- استمرار التعريف بمحددات الأمن القومي للمصريين بالخارج، وتنظيم ملتقيات الشباب لربطهم بالوطن.

- إشراك المصريين بالخارج في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بالمحافظات المختلفة.

- الاستفادة من جهود الكيانات النصرية بالخارج في دعم الطلاب أعضاء مركز وزارة الهجرة بالحوار بالمعلومات وحل ما قد يعترضهم من مشكلات.

واستعرضت وزارة الهجرة خلال العدد من مجلة مصر معاك، خلال العدد الثاني والثلاثين جهود المصريين بالخارج في دعم المشروع القومي "حياة كريمة"، ومساهمة ممثلي الكيانات المصرية بالخارج، وأبرز توصيات النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها المدينة الغذائية "سايلو فودز"، والتي توفر الوجبات الغذائية المتكاملة لطلاب المدارس.

وفي صفحات المجلة تقرأون أيضا عن نماذج ناجحة من المصريين بالخارج، كما نفتح الباب لمشاركة المصريين بالخارج بموضوعاتهم المختلفة، وذلك في صفحات المجلة.

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/38yqdPK

يذكر أن مجلة "مصر معاك" التى تصدرها وزارة الهجرة بشكل شهري تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري وربط المصريين بالخارج بأرض الوطن.