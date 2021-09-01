الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصر الأنفوشي يشهد ختام فعاليات برنامج «صيف إسكندرية»

صورة من العرض
صورة من العرض

شهد قصر ثقافة الأنفوشي حفل ختام فعاليات صيف إسكندرية الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري.

فعاليات صيف إسكندرية تمت بمشاركة مجموعة متنوعة من الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما يقدم من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية خلال الإجازة الصيفية.

 

تضمن حفل الختام ٤ عروض فنية لفرقة قنا للفنون الشعبية، وفرقة توشكى للفنون الشعبية، وفرقة العريش للفنون الشعبية، وفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية.

بدأت الفعاليات بعرض لفرقة قنا للفنون الشعبية تضمن باقة من أجمل التابلوهات الاستعراضية منها "قصب السكر، التنورة، والقلل القناوي" بقيادة المدرب أحمد فؤاد.

كما قدمت فرقة توشكي عرضا فنيا تضمن رقصات متنوعة منها "أفراح النوبة، الصيادين، والأراجيد" بقيادة الفنان أحمد شريف.

أما عن فرقة العريش فقد قدمت "أم الخله الخمرية، وأفراح العريش" بقيادة سامح الكاشف، وفي الأخير قدمت فرقة كفر الشيخ تابلوهات "النحاسين، الفلاحي، والحصاد" تدريب إبراهيم عبد المقصود.

يذكر أن فعاليات صيف اسكندرية جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بتكثيف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية خلال فصل الصيف، خاصة في المدن الساحلية التي تستقبل زوار من مختلف المحافظات.

وقال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة:" إن العمل الدؤوب لفناني وأبناء قصور الثقافة وعمل جميع المواقع، سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلي مختلف فئات المواطنين.

وأضاف:" إن فعاليات "صيف إسكندرية" تهدف إلى تعريف الجماهير بالثقافات الفنية المتنوعة بمختلف المحافظات، وأنها مستمرة طوال شهر يوليو الجاري بقصور ثقافة “الأنفوشي، ومصطفى كامل، والشاطبي” بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، بمشاركة فرق الفنون الشعبية المتنوعة.

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الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات صيف إسكندرية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قصر ثقافة الانفوشي الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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