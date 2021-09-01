الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان توقف 5 آلاف موظف بالمجال الطبى من غير الملقحين

اليونان
اليونان

أصدرت الحكومة اليونانية قرارات بوقف ما مجموعة 5 آلاف و895 من مقدمي الرعاية الصحية في المستشفيات غير الملقحين، حيث دخل قانون حكومي حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية، أن لجنة الإيقاف التابعة لمجلس الدولة وهي المحكمة الإدارية العليا في اليونان، رفضت الطلبات المقدمة من قبل العاملين في المجال الطبي والتمريضي وغيرهم من العاملين بالمستشفى، التي تطلب تعليق قرار الحكومة الذي يفرض تلقيح جميع الموظفين في نظام الرعاية الصحية الوطني ووقف من يرفضون الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في اليونان 13 ألفًا و743 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الوباء إلى 590 ألفًا و832 شخصًا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

الحكومة اليونانية الرعاية الصحية اليونان كوفيد كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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