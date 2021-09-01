إطلاق اسم الطفل سيف على حمام السباحة بالنادى الأوليمبى

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والد الطفل سيف إسلام، الذي توفي إثر إصابته بحالة إغماء أثناء تدريبه في حمام السباحة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية، ومكوثه في المستشفى ما يقرب من 80 يوما في العناية المركزة.

وقدم وزير الشباب والرياضة خالص تعازيه لوالد الطفل، داعياً المولي عز وجل أن يلهم أسرة الطفل وذويه جميل الصبر والسلوان، مرحباً بإطلاق اسم الملاك البرىء "سيف إسلام" على حمام سباحة النادى.

من جانبه، وجه إسلام منصور والد شهيد اﻹهمال فى حمام سباحة النادى الأوليمبي الملاك البرىء سيف إسلام شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حفاوة استقباله له بمكتبه فى جلسة خاصة جمعت بينهما.

كان العشرات من أهالي الاسكندرية، شيعوا جثمان الطفل سيف، إلى مثواه الأخير بمقابر العمود بمنطقة كرموز، بعد أن لقي مصرعه غرقا داخل حمام السباحة الخاص بنادي الأولمبي السكندري ودخوله في غيبوبه لمدة 80 يوما.

وقررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة الطفل سيف، وغلق حمام السباحة والتحفظ على كاميرات المراقبة بعد تفريغها لفحصها والاستماع إلى أقوال شهود عيان الواقعة.