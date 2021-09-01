في ذكرى وفاة «أميرة القلوب».. كيف أحيا المقربون من «ديانا» يوم رحيلها؟

31 أغسطس.. الذكرى الـ 24 لوفاة الأميرة ديانا وصديقها دودي الفايد، ورغم شهرة الثنائي الواسعة، فإن المقربين منهم تجاهلوا هذه الذكرى، فيما أحيت العائلة المالكة ووالد دودي هذا اليوم.

الأمير ويليام

يبدو أن الأمير الاكبر وملك المستقبل الذي يجهز نفسه وعائلته لمنصب كبير في العائلة المالكة، انشغل في تفاصيل حياته بعيدا عن إحياء ذكرى والدته الأميرة الراحلة.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، يفكر الأمير ويليام وكيت ميدلتون "بجدية" في الانتقال إلى موقع منزل جديد خارج لندن.

ويأمل دوق ودوقة كامبريدج في الاقتراب أكثر من الملكة ، في إشارة إلى أنهما يخططان لتولي مناصب عليا داخل العائلة المالكة.

وتم الإبلاغ سابقًا عن كيف كان الزوجان يفكران في الانتقال من قاعدتهما إلى Amner Hall في نورفولك.

وويليام ، 39 عامًا ، وكيت ، 39 عامًا ، كانا "يتطلعان" للانتقال إلى وندسور - مما يعني أنهما لن يحتاجا بعد الآن إلى تقسيم وقتهما بين نورفولك ولندن



ومع ذلك ، قد يعني الانتقال إلى وندسور أن كامبردج يمكنها أيضًا الاحتفاظ بجورج وشارلوت ولويس في المدرسة في لندن - دون الحاجة إلى الإقامة في قصر كنسينجتون خلال فترة الفصل الدراسي.



ووفقًا للصحيفة، يمكن أن يفكر الملك المستقبلي وعائلته في Frogmore House باعتباره الموقع المثالي الذي يتم إنشاؤه بدوام كامل.



ومكان الإقامة - الذي وصفته الملكة بأنه "مريح بشكل رائع" - يقع على بعد نصف ميل فقط من قلعة وندسور ، داخل اراضي متنزه وندسور هوم.

الأمير هاري

ظل الأمير هاري في كاليفورنيا ولم يسافر الى المملكة المتحدة لاحياء ذكرى والدته، واكتفى بمتابعة ردود الفعل على اصدار الفصل الأخير من كتاب يرصد السيرة الذاتية له ولزوجته ميجان ميركل "Finding freedom"، رغم إعلان أنهما غير مسئولان عن ما ينشر به.

وصدر الكتاب أمس في نفس يوم ذكرى وفاة الأميرة الراحلة.

وراقب هاري وميجان ردود الفعل على الكتاب من منزلهما، حيث كشفت الأخبار مؤخرًا أنه تمت إضافة فصل آخر إلى كتاب الدوق والدوقة العثور على الحرية ، الذي كتبه المؤلفان أوميد سكوبي وكارولين دوراند.لكن المعلقين ، بمن فيهم كارين برادي ، قالوا إن النسخة الجديدة من الكتاب - التي صدرت امس - لا تكشف شيئًا جديدًا ، وتقف بمثابة "تذكير خطير" للقصر بأنه يمكن إضافة المزيد من الكشف عن القنابل في أي وقت.

قصر كنسينجتون

حيث كانت تعيش الأميرة الراحلة، اكتفى بافتتاح تمثالها التذكاري للجمهور في ذكرى وفاتها.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تم افتتاح التمثال الجديد للأميرة للجمهور خصيصًا للاحتفال بذكرى وفاتها اليوم.

وصادف أمس الثلاثاء مرور 24 عامًا على حادث السيارة المميت في باريس في 31 أغسطس 1997. وبسبب الوباء ، يعمل قصر كنسينجتون وحدائقه على تقليل ساعات العمل من الأربعاء إلى الأحد فقط.

لكن القصور الملكية التاريخية قالت إنه تم اتخاذ ترتيبات خاصة للسماح للزوار بمشاهدة النصب التذكاري من Cradle Walk حول Sunken Garden من 3 مساءً إلى 5 مساءً يوم الثلاثاء.

تم كشف النقاب عن التمثال البرونزي من قبل الأميرين وليام وهاري ، على الرغم من علاقتهما المضطربة ، الشهر الماضي في عيد ميلاد والدتهما الستين.

وقال متحدث باسم HRP عن افتتاح الذكرى الخاصة يوم الثلاثاء: "نقر بأنه سيكون هناك اهتمام بمشاهدة التمثال في ذلك اليوم".

الأمير تشارلز

وتجاهل كل من الأمير تشارلز ودوقة كورنوال ذكرى وفاة ديانا وارتدا الزوجان الترتان الكامل اليوم أثناء زيارتهما لمركز تراثي ومجتمعي في أبردينشاير باسكتلندا قبل القيام بنزهة حول قرية مجاورة.

وبدأ الزوجان ، المعروفين باسم دوق ودوقة روثسي، في حالة روح مرحة عندما كشفوا النقاب عن لوحة للاحتفال بافتتاح مجتمع Ballater و Heritage Hub أمس الثلاثاء، الذي تزامن مع الذكرى ال ٢٤ لوفاة الأميرة.

استمتع تشارلز وكاميلا أيضًا بنزهة سريعة حول القرية الاسكتلندية ، والدردشة مع السكان المحليين والتوقف لزيارة جسر Cambus O'May المعلق الذي عاد للعمل بعد مشروع إصلاح مستمر.

محمد الفايد

يبدو أن الملياردير محمد الفايد الذي صنفته مجلة فوربس في شهر أبريل الماضي بأنه اغنى ملياردير عربي، غارق في مشاكله الصحية والعائلية، حتى انه تناسى ذكرى وفاة نجله دودي ال ٢٤ الذي لقى مصرعه مع الأميرة الراحلة في حادث السيارة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يسعى عمر نجل محمد الفايد والشقيق الأصغر لدودي للتواصل مع والده البالغ من العمر ٩٢ عاما بعد تدهور حالته الصحية.

وتابعت أنه بعد انهيار الحالة الصحية لوالده سعى عمر لحل أزماته مع العائلة وشقيقته كاميلا والتنازل عن القضايا التي أقامها ضد عائلته.

وتواصل الفايد مع نجله عمر، للعودة للعائلة مرة اخرى ولم الشمل، خصوصا بعد تدهور حالته الصحية.

وقدم الابن الأصغر عمر ، 33 عامًا ، غصن زيتون لشقيقته كاميلا ، 36 عامًا ، التي تورط معها في معركة قانونية.

توترت العلاقات بين الأسرة وعمر - الذي كان على وشك أن يرث هارودز ، متجر نايتسبريدج الذي يملكه محمد - مؤخرًا.

يقول مصدر إن عمر توقف عن زيارة والده في منزله في ساري - على الرغم من حقيقة أن والده البالغ من العمر 92 عامًا "يقترب من نهاية حياته".

شقيق ديانا



شارك تشارلز سبنسر ، شقيق الأميرة ديانا ، صورة مؤثرة للعلم في نصف الصاري في Althorp House وهو المكان الذي دفنت فيه الأميرة الراحلة، في الذكرى الرابعة والعشرين لوفاتها.

واحيا إيرل سبنسر ، 57 عامًا ، الذي يعيش في مقعد عائلته في ريف نورثهامبتونشاير ، ذكرى وفاة شقيقته عبر تطبيق انستجرام واظهار التكريم المؤثر.

وأشاد أتباع تشارلز بذكرى ديانا في التعليقات على رسالته ، مع كتابة واحدة: "أتمنى أن ترقد بسلام إلى الأبد أميرتنا".

وقال آخر: "شباب إلى الأبد وستبقى في الأذهان" ، بينما أضاف ثالث: "نرسل لك ولعائلتك الكثير من الحب اليوم".

