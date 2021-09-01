الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد بشأن مالك «عقار فيصل المحترق»: عرض حياة المواطنين للخطر

عقار فيصل المحترق
عقار فيصل المحترق

جدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس مالك عقار فيصل المحترق 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

تلقت النيابة العامة فى 2 فبراير الماضى محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق.

وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني - في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني.

ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار.

وأضاف أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

يذكر أن حريق شب في عقار سكني وتجاري بمنطقة فيصل على مدار ثلاثة أيام بسبب عدم اتخاذ صاحب العقار إجراءات السلامة المهنية في مصنع الأحذية الذي يملكه في العقار.

مالك عقار فيصل المحترق تجديد حبس حياة المواطنين قاضى غرفة المشورة محكمة شمال الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

انطلاق التدريب المشترك «النجم الساطع» بمشاركة 21 دولة غدًا

الرئيس الفلسطيني يصل مصر تمهيدًا لعقد قمة ثلاثية

قرار جديد بشأن مالك «عقار فيصل المحترق»: عرض حياة المواطنين للخطر

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

رئيس بوردو الفرنسي يكشف كواليس فشل صفقة الأناكوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الحكومة الإسرائيلية يعين العميل "R" رئيساً للشاباك .. من هو؟

"تحذيرات وتسهيلات".. كيف يمكن تفسير التحركات الإسرائيلية الأخيرة نحو غزة؟

فلسطين: سنلجأ لـ «الجنائية الدولية» لمتابعة اعدام الاحتلال شاب رام الله