الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق النسختين العربية والإفريقية من مسابقة مشروعات تخرج طلاب الإعلام

الكاتب الصحفي عبدالجواد
الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب

كشفت مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي عن نسختيها العربية والإفريقية من مسابقة الإبداع الإعلامي المخصصة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام.

وأعلنت المؤسسة عن فتح الباب من اليوم لتلقي الأعمال الراغبة في المنافسة من كليات وأقسام الإعلام والاتصال بجامعات الوطن العربي والقارة الإفريقية، لفئاتها المختلفة، التي تغطي كافة أشكال العمل الإعلامي، ضمن الدورة الأولى للمسابقة التي أسدلت الستار قبل أيام عن نسختها المحلية، على أن يغلق باب تلقي المشاركات في العشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وقال الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب، رئيس مجلس الأمناء، إن النسختين العربية والإفريقية من المسابقة تهدفان إلى خلق أرضية مشتركة من التعاون الأكاديمي والمنافسة الهادفة التي ستعمل على رفع مستوى الإنتاج الأكاديمي للطلاب من خلال الاحتكاك المباشر وغير المباشر بين الطلاب والأساتذة ونظرائهم في مختلف المؤسسات الأكاديمية، كما تهدف المسابقة إلى إبراز ودعم العناصر المبدعة والمتميزة بين الطلاب وتحفيز طلاب السنوات التالية لهم لبذل جهد أكبر في مشروعات تخرجهم، وكذلك منح أعضاء هيئات التدريس تقديرهم المستحق، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين والمؤسسات التعليمية، بما يساهم في رفع مستوى الخريجين ويخدم المهنة بشكل عام في ظل واقع رقمي صنع إطاراً حاكماً ووضع قواعد جديدة للتطور سواء في مجال التعليم الأكاديمي أو الممارسة المهنية، مشيراً إلى أن المؤسسة راعت في شروط المسابقة التنوع والاختلاف بين الأقطار المختلفة فيما يتعلق بإطار العملية التعليمية ومحتواها، كما أنها تدعم وتؤسس للبيئة الرقمية وللمفاهيم الجديدة بسوق العمل العالمي الذي تجاوز فكرة الحدود الجغرافية وبات له معايير أخرى في ظل إعلام الذكاء الاصطناعي والترتيبات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة "كورونا".

وجاءت شروط التقديم كالتالي:
- يبدأ موعد التقدم للمسابقتين العربية والإفريقية من أول سبتمبر الحالي ويستمر حتى موعد إغلاق باب التقدم في الـ 20 من نفس الشهر.
- تشمل فئات التقدم مشروعات التخرج فيما يلي:
1- الصحافة الورقية
2- الصحافة الإلكترونية
3- التطبيقات الإلكترونية
4- قنوات اليوتيوب
5- الأفلام التسجيلية والوثائقية
6- الأفلام الروائية
7- برامج التلفزيون
8- الإنتاج الإذاعي بأنواعه
9- العلاقات العامة والإعلان
10- التسويق الإعلامي
11- تصميم وإخراج المواقع الالكترونية
12- الفيديو كليب
- يمكن  للكليات والأقسام والمعاهد والأكاديميات في مصر والدول العربية بالقارة الافريقية التقدم لكلا المسابقتين بنفس مشروعات التخرج كلاً علي حدة.
- يسمح لمشروعات التخرج أن تقدم بثلاث لغات(العربية- الإنجليزية- الفرنسية)
- يسمح في المسابقة الافريقية بشكل استثنائي هذا العام فقط التقدم بمشروعات التخرج للعامين الدراسيين المنتهي والسابق له. 
-  ترسل الأعمال في مظروف مغلق، سواء ورقية أو أعمال على فلاشة، بالبريد أو باليد على عنوان المكتب التنفيذي للمؤسسة: 7 أ ش الأنصار- الدقي – الجيزة – مصر
- ترسل الأعمال الرقمية علي الإيميل التالي: [email protected] 
- يرفق بمشروعات التخرج خطاب من إدارة الكلية أو القسم أو الأكاديمية أو المعهد يطلب التقدم إلى المسابقة، متضمنا أسماء المشروعات والفئة المقدمة لها في المسابقة.
- سيتم استعراض وتقييم جميع المشاريع المقدمة إلى المسابقة بشكل محايد من قبل أكاديميين وخبراء عرب وأفارقة رفيعي المستوي في كل تخصص.
- جميع الجهات المتقدمة سوف تحصل على شهادات مشاركة في المسابقة، كما ستتلقى المجموعات الفائزة شهادات ودروع تقديرية، بالإضافة إلى تكريم أعضاء هيئة التدريس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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