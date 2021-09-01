الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بالنصب على 3 مواطنين والاستيلاء على 10 ملايين جنيه بالقاهرة

متهم
متهم

تمكنت مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بالنصب على 3 مواطنين والاستيلاء على أموال بقيمة 10 ملايين جنيه، بحجة استثمارها في مجال الأدوية بالقاهرة.

 تبلغ لمكافحة جرائم الأموال العامة استيلاء نصاب على مبالغ مالية من 3 مواطنين، بزعم استثمارها في مجال تجارة الأدوية وإيهامهم بمنحهم أرباحًا، وقيامه باستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه، بغرض استثمارها في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالقاهرة.

وأضافت التحريات أن المشكو فى حقه المذكور محبوس حاليًا على ذمة قضية "شيك" ومحكوم عليه فيها بالحبس لمُدة "ثلاث سنوات".

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مستريح الادوية ملايين جنيه مجال الأدوية مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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