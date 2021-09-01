الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب سوبر ماركت بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

القبض على متهم
القبض على متهم

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب "سوبرماركت" يتاجر في مجال النقد الأجنبي في محافظة الغربية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام صاحب "سوبرماركت"، مقيم بدائرة مركز شرطة، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه بالمحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

صاحب سوبر ماركت الغربية النقد الأجنبي مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

حقيقة تخفيض درجات الطلاب المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

وزير الري يكشف آخر تطورات الموقف المائي وإيراد النيل

أول تعليق من الزمالك على «اختفاء درع الدورى»

وزير التعليم يوضح حقيقة تحديد أيام الدراسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" ينفي دعوته إلى قمة مصرية أردنية فلسطينية غدًا في شرم الشيخ

مرصد حقوقي: نصف مليار دولار خسائر غزة جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد عمليات القتل الإسرائيلي ضد الفلسطينيين