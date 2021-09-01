القبض على صاحب سوبر ماركت بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب "سوبرماركت" يتاجر في مجال النقد الأجنبي في محافظة الغربية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام صاحب "سوبرماركت"، مقيم بدائرة مركز شرطة، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه بالمحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.