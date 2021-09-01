الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة»..

إطلاق قافلتين شاملتين بمركزي كفر الدوار ودمنهور

القافلة
القافلة

 أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة وبقرى مبادرة "حياة كريمة" للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وكذا تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز.

هذا وقد نظمت الوحدات المحلية لمركزي كفر الدوار و دمنهور بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة 2 قافلة سكانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية" إحداهما بقرية المختار التابعة لقرية الحاجر بكفر الدوار وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية، “توقيع الكشف الطبي علي 390 حالة ”105 باطنة - 135 اطفال - 15 رمد -  30 جلدية - 70 أنف وأذن - 5 مخ وأعصاب - 35 نساء  -  35 سونار - 15 لوب".

كما تم صرف 900 عبوة دواء بين شراب ومضاد حيوي ومراهم وكريمات وخافض للحرارة، وتدريب الأطفال على بعض التمرينات مع توعيتهم  بأهمية ممارسة الرياضة مع تلوين رسومات للأطفال مع تنظيم مسابقة وتوزيع جوائز للمتميزين وكذا تشجيع الأطفال على القراءة وتعريفهم بمدى أهميتها، وتحصين 500 رأس من الأغنام، وتم استكتاب 30 من أهالي القرية، وتوزيع 60 أنبوبة غاز على الأهالي بسعر المصنع، مع توفير سيارة مواد غذائية بأسعار مخفضة، وتم حصر عدد يتجاوز 350 مواطن لتسجيلهم في موقع وزارة  الصحة للحصول على لقاح كورونا. 

كما تم تنظيم قافلة مماثلة بوحدة الشروق التابعة لمجلس قرية أفلاقة بدمنهور تم خلالها:- توقيع الكشف على  145 باطنة، 110 أطفال 30 وسائل تنظيم الأسرة.

كما تم تجريع 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 200 أغنام و12 من الأبقار و8 جاموس، وتم الرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية وكذلك توفير عربية سلع تموينية بأسعار مخفضة بجانب توفير سيارة لبيع أنابيب البوتاجاز المدعمة بسعر المصنع تم بيع عدد 100 أسطوانة.

وزارة الصحة محافظة البحيرة محافظ البحيرة غذائية بطاقات التموين المبادرة الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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