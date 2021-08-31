قواعد جمال يجب على نساء العائلة المالكة اتباعها (صور)

يحب الناس التعرف على أفراد العائلة المالكة وجميع قواعد جمالهم الغريبة، تتراوح القواعد الرسمية وغير الرسمية، وتحافظ أسرار الجمال الملكية هذه على سيدات إنجلترا الأوائل في جميع الأوقات، ونعرض لكم في السطور التالية أبرز قواعد الجمال الملكية.

القبعات مطلوبة في كل مناسبة رسمية

بالنسبة للعائلة المالكة يجب ارتداء القبعات في أي حدث رسميا، وقد ارتدت ملكة إنجلترا كيت ميدلتون وميغان ماركل قبعات أو أغطية رأس مزخرفة تسمى الساحرات لحفلة عيد الميلاد للملكة العام الماضي، وحتى الخمسينيات من القرن الماضي نادرًا ما كانت تُرى السيدات الملكيات بدون قبعة، لكن كل ذلك تغير وأصبح القبعات الآن محجوزة للمناسبات الرسمية.

العائلة المالكة

لا يمكن ارتداء التيجان إلا في أوقات محددة جدًا



على الرغم من أن كل امرأة في العائلة المالكة تمتلك تاجًا واحدا علي الأقل، إلا أنها لا تستطيع ارتداء أغطية الرأس المزخرفة بشكل عشوائي، فالمجوهرات والتيجان للنساء المتزوجات، وفقط لارتداؤها في المناسبات الرسمية، وفقا لموقع ranker .

العائلة المالكة

يجب أن يكون المكياج بسيطًا



هناك قواعد مكياج معينة يجب على جميع النساء الملكيات اتباعها، حافظت ملكة إنجلترا على روتين مكياجها البسيط لسنوات ، وكانت الأميرة ديانا معروفة بخديها الوردية ذات المظهر الطبيعي وأحيانًا ، تمريرة من كحل أزرق.

تبقى كيت ميدلتون ضمن هذه الحدود أيضا، بينما تلتزم ميغان ماركل إلى حد ما بقاعدة الحد الأدنى من المكياج ، فقد عُرف عنها أنها نخرج عن الأمور بشفة لامعة.

العائلة المالكة



اللون الوردي الباهت هو اللون المفضل للأظافر

أن اللون الوردي الفاتح أو الصافي هما الظلال اللامعة الوحيدة المسموح بها لأفراد العائلة المالكة، منذ أن تزوجت ميغان ماركل من الأمير هاري ، كان عليها التخفيف من طلاء أظافرها .



العائلة المالكة

عند السفريجب على أفراد العائلة المالكة أن يحزموا زيًا واحدًا بالكامل باللون الأسود



عندما يسافر أحد أفراد العائلة المالكة إلى الخارج ، يجب أن تحتوي حقيبته أو حقيبتها على نوع محدد جدًا من الأزياء، و الزي الأسود بالكامل يجب أن يكون المظهر أيضًا محافظًا بشكل مناسب، يحزمون بهذه الطريقة حتى يكونوا مستعدين دائمًا للجنازة في حالة الموت المفاجئ.

العائلة المالكة

لا يسمح بملابس تكشف الصدر



انظر إلى صور الأزياء للأميرة ديانا وكيت ميدلتون وميغان ماركل وستلاحظ وجود شئ مشترك، لم تظهر أي من هؤلاء السيدات حتى تلميحًا من انقسام الملابس، بينما كانت الأميرة ديانا ترتدي أحيانًا خط العنق السفلي من وقت لآخر ، كانت دائمًا تمسك بقابضها على صدرها لتجنب أي صور فاضحة.

العائلة المالكة

لا يمكنهم لمس مكياجهم في الأماكن العامة

عندما تحضر عضوات العائلة المالكة المناسبات العامة، غالبًا ما يختلطن مع عامة الناس لساعات متتالية، وعلى ما يبدو ليس من الراقي أن تضعي القليل من اللمسات الأخيرة على الماكياج ، وهذا يعني أن مكياج أفراد العائلة المالكة يحتاج إلى الثبات في مكانه لساعات.

يعد وضع المساحيق وبخاخات وضع الماكياج من الأشياء الضرورية للمناسبات العامة ، لذلك تبدو العائلة المالكة دائمًا صورة مثالية.

العائلة المالكة

إنهم لا يحملون حقائب أو محافظ كبيرة

لا يتم تشجيع أفراد العائلة المالكة على حمل الحقائب الكبيرة ذات المقابض، بدلاً من ذلك ، من المفترض إبقاء أيديهم مشغولة، على ما يبدو فإن القوابض تمنع أفراد الجمهور من مد يدها لمصافحة أفراد العائلة المالكة، ووفقا لأداب السلوك الملكي، يجب ألا تمد يدك إلى أي فرد من أفراد العائلة المالكة ما لم يمد يده أولا.

العائلة المالكة

يرتدون دائما جوارب طويلة



يقال إن ملكة إنجلترا لم تظهر بدون جوارب طويلة منذ 91 عامًا، وينسب الفضل إلى كيت ميدلتون في إعادة الجوارب اللامعة إلى الموضة بعد زواجها من الأمير وليام.

من الواضح أن الجوارب الطويلة ، رغم أنها عفا عليها الزمن إلى حد ما ، يتم تشجيعها في العائلة المالكة، ومع ذلك فإن ذلك لم يمنع ميغان ماركل من الخروج لإعلان خطوبتها بأرجل عارية . يا لها من خرق للقواعد!