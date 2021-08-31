الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

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متحف الحضارة يستقبل عروسين أسبان بعد إعلان مراسم زواجهما بالأقصر

صور العروسين
صور العروسين

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، عروسين أسبان أعلنا مراسم زواجهما بالأقصر والتقى بهما الوزير خلال زيارته لمحافظة الأقصر يوم الأحد الماضي.

وأجرى العروسان الأسبان بجولة داخل المتحف تضمنت زيارة قاعتي العرض المركزي والمومياوات ومنطقة بحيرة عين الصيرة.

وخلال الجولة، وجه العروسان الشكر للوزير على دعوتهما لزيارة المتحف كهدية بمناسبة زواجهما والتي تعد بالنسبة لهما زيارة سارة وغير متوقعة لا سيما في ظل شغفهما بزيارة المتحف منذ انبهارهما بحدث موكب نقل المومياوات الملكية الذي تابعوه بشغف عبر شاشة التليفزيون في إسبانيا.

كما أعربا عن سعادتهما بزيارة المتحف ومشاهدة المومياوات الملكية خاصة بعد زيارتهم للمقابر الملكية بوادي الملوك بالأقصر مما أعطى لرحلتهما بمصر طابعا وتجربة مميزة، بالإضافة إلى إعجابهما بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

وحرص العروسان الأسبان على التقاط العديد من الفيديوهات والصور التذكارية بالمتحف وأمام كل من البحيرة واللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليداً لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت أنظار العالم.

المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
وزير السياحة عروسين اسبان زيارة لمعالم القاهرة

رئيس التحرير

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