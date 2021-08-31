إبراهيم السيد يستعد لطرح «مارفل»

يستعد مغني الراب إبراهيم السيد، لطرح أغنيته الجديدة «مارفل»، خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تسجيلها في أحد الاستديوهات، ومن المقرر أن يتم تصويرها في فيديو كليب فيما بعد.

وطرح المغني إبراهيم السيد، من قبل أغنية بعنوان «استكفي»، وحققت الأغنية مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

«استكفي» أغنية راب يحكي إبراهيم من خلالها عن معاناة الشباب في الحياة وفي غدر من حولهم ومحاولاتهم المستمرة للنجاح والاستمرار في الحياة بكل صعوباتها.

«إبراهيم السيد» قدم العديد من أغاني الراب الشبابية التي حققت نجاحاً كبيراً ويحاول من خلال أغنياته أن يناقش القضايا التي يهتم بها الشباب حالياً.