«تعليم القليوبية» تحصد 5 مراكز في مسابقة الرائد المثالي والأخصائي المثالي

اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية لمسابقة الرائد المثالي والأخصائي المثالي في الاتحادات الطلابية للمراحل الثلاثة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يأتي ذلك بتوجيهات من عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حيث حصدت محافظة القليوبية 5 مراكز في مسابقة الرائد المثالي والأخصائي المثالي في الاتحادات الطلابية تحت إشراف وتوجيه التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وفاز بمسابقة الرائد المثالي في المرحلة الابتدائية، بالمركز الأول مجدى رجب يوسف إدارة شرق شبرا، وفي المرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الثاني زينب محمد الطاهر، إدارة العبور.

في حين، فاز في مسابقة الأخصائي الاجتماعي، في المرحلة الإبتدائية، بالمركز السابع، إيمان أحمد محمد، إدارة طوخ، وفي المرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الثامن، أحمد سالم محمد، إدارة شبين القناطر، وفي المرحلة الثانوية، فاز بالمركز الرابع، رحاب إبراهيم عثمان، إدارة شبين القناطر.

وتوجه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتهنئة إلى الفائزين، متمنيا لهم مزيد من النجاح على ما أنجز من مهام و أنشطة تربوية أثمرت عن هذا الإنجاز العظيم المضاف إلى سلسلة ما حققته المديرية خلال العام الدراسي الحالي من إنجازات.

وقدم الشكر والتقدير، لتوجيه التربية الاجتماعية بالمديرية والأخصائيين الاجتماعيين في جميع مدارس القليوبية، وإلى جميع الإدارات التعليمية الفائزة في المسابقة، مع التمنيات بمزيد من النجاحات في العام الدراسي الجديد.

وتابع الدكتور ياسر محمود ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تطعيم العاملين بالمديرية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تطعيمات كورونا وحرصا على سلامة وصحة العاملين بالتربية والتعليم.