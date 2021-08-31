الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» توضح 5 خطوات لضبط أسعار الأرز في الأسواق

الأرز الأبيض
الأرز الأبيض

نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة لتحقيق الاستقرار في أسعار الأرز، حيث سمحت لمضارب القطاع الخاص  بالتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الإعلان عن إجراء ممارسات أو مناقصات التوريد وترسيتها لمن تتوافر لدى الشركات الشروط والمواصفات والقدرة على الالتزام بالتوريد بواقع ما بين 30 ألف طن إلى 40 ألف طن شهريا لتوزيعها على البطاقات بسعر 8 جنيه للكيلو.

واشترطت الوزارة دفع مبلغ تأميني للشركات ومضارب الأرز للقطاع الخاص للتأكد من جديتها يقدر بنحو ٣٠٠ ألف جنيه على كل مضرب كشرط الدخول والانضمام إلى المناقصة وفص المظاريف للعروض، وإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوريد الأرز لصالحها بسعر ٧٢٥٠ جنيها انعكست إيجابيا على تراجع أسعار الأرز الشعير ٤٠٠ جنيه على كل طن لتتراجع أسعار الأرز الشعير العريض من ٤ آلاف جنيها بدلا ٤٤٠٠ جنيها والأرز الشعير الرفيع من ٤١٠٠ جنيها للطن إلى 3700 جنيها للطن لتتراجع أسعار الأرز الأبيض مابين 6 جنيهات و7 جنيهات للكيلو في الأسواق المحلية، حسب نسب الكسر المسموح به في المواصفات القياسية.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مواصفات الأرز الذي يتم استلامه بنسبة الكسر لن ترتفع عن 5% وهو أفضل أرز محلي تستلمه الوزارة ويتميز بالأرز الفاخر، موضحا أن الإنتاج المحلي من الأرز خلال الموسم بلغ نحو 8 ملايين طن أرز شعير لإنتاج ما يقرب من 5 ملايين أرز أبيض والاستهلاك المحلي يصل سنويا نحو 3 ملايين طن ويحقق فائض نحو 2 مليون طن.

أسعار الأرز الأسواق المحلية بأسعار مخفضة استقرار الاسعار وزارة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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