سحب 2967 رخصة مركبة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني

سحبت الجهات المعنية 2967 رخصة مركبة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

وقررت وزارة الداخلية، إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكافة أنواعها.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وأوضحت في بيان لها، أنه حرصًا منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للازدحام، تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ذات ملصق إلكترونى، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

1- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

2- تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

3- تطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.

4- وفقًا لقانون المرور تطبق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة.

وتركيب الملصق الإلكتروني، أحد ما نص عليه قانون المرور الجديد، بعد عرضه على مجلس النواب، وذلك ضمن عدد من البنود الإلزامية بغرض وضع منظومة للمرور بمصر.

خطوات تركيب الملصق الإلكتروني عبر الإنترنت

أوضحت الوزارة أنه يتم استخدام الخدمة على النحو التالي:

• تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg.

• اختيار خدمات المركبات.

• اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

• سداد رسوم الخدمة المطلوبة.