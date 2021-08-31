دراسة: انخفاض ملحوظ فى عمليات زرع الأعضاء بالعالم أثناء الجائحة

كشفت دراسة جديدة أن عدد عمليات زرع الأعضاء التي أجريت في جميع أنحاء العالم، انخفض بشكل ملحوظ خلال العام الأول لجائحة فيروس كورونا.



وحسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل”، حللت الدراسة التي أجرتها الجمعية الأوروبية لزراعة الأعضاء ومقرها إيطاليا ونشرت في مجلة لانسيت الطبية، الأرقام الواردة من 22 دولة، وأظهرت انخفاضا بلغ في المتوسط 15% في عدد عمليات زرع الأعضاء في جميع أنحاء العالم.



وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، أوليفييه أوبرت من مجموعة باريس لزراعة الأعضاء، إن الموجة الأولى من الجائحة كان لها تأثير مدمر على إمكانية عمليات زرع الأعضاء في العديد من البلدان، وأثر ذلك على قوائم الانتظارويؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح.



وبالإضافة إلى العام ككل، نظر الباحثون أيضا في الأرقام من التاريخ الذي سجل فيه كل بلد 100 إصابة جديدة حتى نهاية العام. وقالوا إنه تم إظهار ارتباط زمني قوي بين ارتفاع أرقام الإصابة بالفيروس وانخفاض أعداد زرع الأعضاء، على الرغم من وجود اختلافات هائلة من بلد إلى آخر.



وانخفضت عمليات زرع الأعضاء انخفاضا حادا بشكل خاص في اليابان (بانخفاض نسبته 67%) وكرواتيا والمجر (37% لكليهما) وبريطانيا (31%) والبرازيل (29%).



وعلى النقيض، لم يجد معدو الدراسة تغييرا يذكر بالنسبة لسويسرا، حيث انخفض عدد عمليات زرع الأعضاء بنحو 1% فقط. كما تم تسجيل انخفاض طفيف نسبيا في الولايات المتحدة (4%) والنرويج (7%) وكندا (10%).



وفي ألمانيا، قام الأطباء بعمليات زرع أعضاء لعدد يقل بحوالي 330 عملية منذ بداية الموجة الأولى حتى نهاية العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ، بانخفاض نسبته 11%.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام 2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.