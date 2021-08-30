الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بعد «شائعة أسامة عباس».. نقيب الممثلين: «بنتحايل عليه يشتغل»

جريدة الدستور

علّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على التدوينة المزيفة المنسوبة للفنان الكبير أسامة عباس والتي جاء نصها «لو مش معتبرني عايش فأنا عايز أشتغل»، قائلاً: «لا أدري لماذا أصبحنا كفنانين مادة لمروجي الشائعات والفتن والأكاذيب».

وأضاف «زكي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، مساء اليوم الإثنين: «صحيت من النوم لقيت الدنيا مقلوبة على التويتة المزيفة، وكنت بالصدفة بتكلم مع الأستاذ الكبير الفنان نبيل الحلفاوي، وقتلته أنا قريت الخبر ده، بس متأكد من غير ما أبحث إن الخبر ده كاذب، لأني على تواصل مع الفنان الكبير أسامة عباس».

وأضاف «إحنا بنتحايل على أسامة عباس إنه يشتغل، وبيقولنا أنا قاعد في الساحل بستجم، ولما ألاقي حاجة كويسة أبقى أقبلها».

وصرح الفنان الكبير أسامة عباس بأنّ الحساب الذي كتب تويتة «لو مش معتبرني عايش فأنا عايز أشتغل»، هو حساب مزيف، وما تم كتابته هو هراء، موضحاً أنه لم يشارك خلال الفترة الماضية في أعمال لأن المعروض عليه لم يتوافق معه.

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وائل لطفي

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