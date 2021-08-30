«اللي خلف مامتش»: سوسن بدر تعود لجمهورها في الشتاء من «السيدة زينب»

تشهد الفنانة سوسن بدر حالة من النشاط الفني حيث تشارك في أكثر من عمل درامي تلفزيوني وسينمائي بالوقت ذاته، وتعكف خلال الفترة الحالية على تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “السيدة زينب” ومن المقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل.

وأنهت سوسن بدر نسبة كبيرة من تصوير مسلسل “السيدة زينب” حيث يكثف المخرج محمد النقلي ساعات التصوير بالتزامن مع مونتاج المشاهد التي ينتهي منها، سعيًا منه للإنتهاء من الحلقات الأولى وتسليمها للقناة العارضة.

وانضمت سوسن لقائمة أبطال مسلسل “زي القمر” رسميًا خلال الأيام الماضية، حيث تخوض بطولة حكاية “اللي خلف مامتش” والتي تقوم بتصويرها بالتزامن مع تصوير “السيدة زينب”، ومن المقرر عرض المسلسل بشكل عام يوم 4 سبتمبر المقبل.

وتعرض الحدوتة الأولى بعنوان “غالية” وتخوض بطولتها بطولة درة، ومن إخراج شيرين عادل، والمسلسل من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في البطولة كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة ومجموعة آخري من الفنانين.

وتجسد درة ضمن أحداث حدوتة غالية شخصية فتاة تحب الفن لدرجة كبيرة، وبالأخص الموسيقي، ورغم أنها تتمتع بدرجة كبيرة من الجمال إلا أنها لم تتزوج إلا في مرحلة متقدمة من العمر، وبمرور الأحداث سوف تتعرض غالية لحادث ينتج عنه استئصال الرحم، وبعدها يحاول والدها إقناعها بالزواج وبالفعل تتزوج من مراد مكرم، ولكن بعد ذلك تكتشف أنها لم تدرس شخصيته بطريقة كافية فتطلب الإنفصال.

وشهد الموسم الأول من مسلسل زي القمر، عرض حكايات حتة منى، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.