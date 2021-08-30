الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اكتشاف وفاة مسنة تعيش بمفردها داخل شقتها بعد عدة أيام في الدقهلية

جثة
جثة

فارقت ربه منزل مُسنه الحياة منذ عدة أيام  داخل شقتها بقرية " دمره" مركز دكرنس في محافظة الدقهلية، وعثر  شقيقها وجارها علي جثتها بعد عده أيام في شقتها في حالة تعفن رمي.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على سيدة متوفاة داخل شقتها بالمساكن الشعبية بقرية دموه.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلي مكان البلاغ  وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأخير بعقار مكون من خمسة طوابق، ووجود جثمان "أمينة.م.أ.م.ع" 67 سنة، مسجاة على وجهها بحجرة نومها وترتدي ملابسها كامله فى حالة تعفن رمي، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ ووجود متعلقاتها الشخصية ومصوغاتها الذهبية.

وبسؤال كل من شقيقها وجارها، قررا بأن المتوفاة تقيم بمفردها بالشقة محل البلاغ وتعاني من أمراض السكري والقلب، ولم يشاهدها الثاني منذ خمسة أيام فقام بالاتصال بالأول والذى حضر وقام بفتح الشقة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، وأضاف الأول أنها غير متزوجة.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5595 إدارى مركز دكرنس لسنة 2021

وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية يصرح بالدفن.

الدقهلية مصرع مسنة شقتها دكرنس

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وائل لطفي

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