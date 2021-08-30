الرئيس الإندونيسى: تخفيف قيود كورونا فى المزيد من المناطق

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستعدل القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 في الفترة من 31 أغسطس إلى السادس من سبتمبر بفضل التحسن في معدل الإصابة في المزيد من المناطق.



وأضاف الرئيس أنه جرى تخفيض المستوى الرابع من القيود، وهو الأشد، في مناطق أخرى من جزيرة جاوة المكتظة بالسكان.

وقد أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، أمس الأحد، تسجيل 7 آلاف و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، و551 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في البلاد بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 4 ملايين و73 ألفا و 831 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 131 ألفا و923 حالة وفاة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وأضافت فرقة العمل بأن العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد ارتفع إلى 3 ملايين و724 ألفا و318 شخصا، فيما لا تزال هناك 217 ألفا و590 حالة نشطة.

يُشار إلى أن إندونيسيا سجلت، حتى الآن، أعلى عدد من إصابات فيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه في جنوب شرق آسيا.