الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة بتهمة سرقة 40 ألف جنيه من داخل كوافير بالتجمع

متهمة
متهمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الاثنين، بحبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيق لسرقتها مبلغ ٤٠ ألف جنيه من داخل كوافير سيدات بالتجمع. 

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة “س. م” ربة منزل قامت بسرقة مبلغ ٤٠ ألف جنيه من داخل كوافير سيدات بالتجمع مستغلة انشغال صاحبة الكوافير مع سيدة أخرى.

وكانت بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ إلى قسم الشرطة بالتجمع من صاحبة كوافير تفيد بسرقة مبلغ ٤٠ ألف جنيه من داخل الكوافير الخاص بها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمول محل الواقعة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها، وبسؤالها أقرت بارتكاب واقعة السرقة، وأرشدت عن ما تبقى من المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة حبس سيدة مبلغ ٤٠ ألف جنيه كوافير التجمع

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وائل لطفي

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