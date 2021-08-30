الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

تنسيق المرحلة الثانية 2021.. الروابط الرسمية لتنسيق الثانوية العامة

تنسيق
تنسيق

حذرت وزارة التعليم العالي من الروابط الوهمية التي تنتشر على السوشيال ميديا بشأن تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب الثانوية العامة 2021 والمقرر فتحها غدا الثلاثاء.

وقالت وزارة التعليم العالي إن هناك روابط من تنسيق المرحلة الثانية 2021 تستخدم للنصب على أولياء الأمور والطلاب ويجب أن يتجنبوها، وأشارت إلى أن الروابط تنسيق المرحلة الثانية 2021 والذي ينطلق غدا معروفة.

وتقدم الدستور الروابط الخاصة الرسمية بـ تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب الثانوية العامة وهي أكثر من منصة لوزارة التعليم العالي 

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: mohesr.gov.eg


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تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب الثانوية العامة.. الحد الأدنى

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد ٢٠٢١، لطلاب الشعبة العلمية ٢٥٤.٥ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٢.٠٧٪؜ لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية وعدد الطلاب ١٨٦٦١٨ طالب وطالبة، ولطلاب الشعبة الأدبية ٢٣٨ درجة فأكثر أي بنسبة ٥٨.٠٥٪؜ لأقل من ٢٦٩.٥ درجة وعدد الطلاب ٥٦٤٠٤ طالب وطالبة، وبذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية ٢٤٣٠٢٢ طالب وطالبة.

 

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المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ الثلاثاء.. أماكن شاغرة في هذه الكليات

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وأضاف الوزير، خلال تصريحات له عن المرحلة الثانية للتنسيق المقرر عقده خلال ساعات مقبلة ، أن موعد بدء المرحلة الثانية يوم الثلاثاء الموافق ٣١/٨/٢٠٢١ حتى يوم السبت الموافق ٤/٩/٢٠٢١ لمدة خمسة أيام.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا توجد حالات استنفاذ رغبات ضمن طلاب الثانوية العامة المتقدمين للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ٢٠٢١، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى ١١٩٠٥٨ طالب وطالبة.

الثلاثاء التعليم العالي وزير التعليم الثانوية تقدم الجامعات تنسيق المرحلة الثانية 2021 الثانوية العامة

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وائل لطفي

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