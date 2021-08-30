الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021

الأسماك
الأسماك

شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021 " تباينًا " وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث  انخفاض أسعار البلطى "1" لتتراوح بين 22 - 24 جنيهًا للكيلو، كما استقرت أسعار البورى "1" لتتراوح بين 60 - 70 جنيهًا للكيلو، وارتفعت أسعار الثعابين لتتراوح من 50 - 210 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البلطي

سمك بلطى "1" من 22 - 24 جنيهًا للكيلو

سمك بلطى "2 " من 17 - 21 جنيهًا للكيلو

بلطي أسواني من 17: 37 جنيهاً للكيلو

فلية بلطى من 30 : 110 جنيهاً للكيلو

أسعار السمك البورى

سمك بوري "1" من 60 – 70 جنيهًا للكيلو

سمك بوري "2" من 50 - 58 جنيهًا للكيلو

سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو

سمك وقار 80- 100 جنيهًا للكيلو

سمك( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيهًا للكيلو

أسعار سمك البياض

قشر بياض من 60 - 110 جنيهًا للكيلو

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 110 جنيهًا للكيلو

بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو

سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو

سمك ثعابين 50- 210 جنيهًا للكيلو.

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أسعار سمك المكرونة

مكرونة سويسي من 60 :80 جنيهاً للكيلو

مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو

سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو

كابوريا من 30- 120 جنيهًا للكيلو

أسعار السمك (مرجان - بربون)

مرجان "2" من 25 : 30 جنيهاً للكيلو

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهًا للكيلو

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو

أسعار الجمبري

جمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو

جمبري"3" من 90 : 160 جنيهاً للكيلو

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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