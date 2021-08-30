الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش بالأقصر

الدكتور خالد العناني 
الدكتور خالد العناني 

اختتم الدكتور خالد العناني  وزير السياحة والآثار زيارته لمحافظة الأقصر، بتفقد طريق الكباش و معبد الأقصر، للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطويره وتجهيزه، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين به، تمهيدا لافتتاحه في احتفالية كبرى سيتم إقامته بالأقصر.
رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات، ومحمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا.
خلال الجولة وجه وزير السياحة والآثار بضرورة تحديث نظام الإضاءة بالطريق، وتدعيم مسار الزيارة باللوحات الإرشادية والتعريفية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الطريق الأثري وتاريخه وأعمال الحفائر به، مع الاستمرار في أعمال الترميم و الحفائر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة على طول الطريق لإتاحته لجميع الزائرين من المصريين والسائحين، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.
يذكر أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، ويهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت، وأطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع أبو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.

الأقصر طريق الكباش وزير السياحة والآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء

تنسيق الجامعات.. 90% «طب» و80% «هندسة» مع أماكن بالمرحلة الثانية

«الصحة» تحذر: إصابات كورونا غير مبشرة.. ونسجل الحالات الحرجة فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

4 ملفات.. تفاصيل لقاء أبو مازن مع وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل غاز على حدود قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 7 صحفيين فلسطينيين