الإثنين 30 أغسطس 2021
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عالم

دراسة: زيادة الوزن يمكن أن يزيد من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة

زيادة الوزن
زيادة الوزن

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن حديثة، نشرت مؤخرا، أن زيادة الوزن يمكن أن يزيد من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة.

 

هوووفق دراسة أجراها علماء من جامعة "جوتنبرج" السويدية، على 2196 شخصا، فإن أولئك الذين لديهم محيط خصر كبير، كانوا أقل عرضة للوفاة من الالتهابات البكتيرية الشديدة.

 

ووجدت الدراسة، أن 26% من المرضى الذين يعانون التهابات بكتيرية شديدة وكانوا بوزن طبيعي، ماتوا في غضون عام، مقارنة بتسعة و17% بالنسبة لمجموعات كان فيها مؤشر كتلة الجسم أعلى.

 

ووجدت الدراسة، أن 26% من المرضى الذين يعانون التهابات بكتيرية شديدة وكانوا بوزن طبيعي، ماتوا في غضون عام، مقارنة بتسعة و17%  بالنسبة لمجموعات كان فيها مؤشر كتلة الجسم أعلى.


نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مؤلف الدراسة الدكتور آيسا أليسو قوله: " في معظم الأمراض، تكون السمنة وزيادة الوزن أمرا خطيرا وهو ما ينطبق على عدة أنواع من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى وجه الخصوص كوفيد-19، حيث يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بمعدلات وفيات أعلى، إلا أن الأمر مختلف مع الالتهابات البكتيرية الشديدة".

 

ومن جانبه أوضح المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور غونار جاكوبسون، أن "هناك حاجة إلى المزيد من التجارب لتسليط الضوء على كيفية تأثير وزن الجسم على دفاعات الجسم ضد العدوى حتى يمكن تخصيص العلاج"

 

يذكر أن حوالي 2.5 مليار بالغ حول العالم ياعن من زيادة الوزن أو السمنة، بمؤشر كتلة جسم لا يقل عن 25 أو 30، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض المسؤولة عن 70 بالمئة من الوفيات و85 بالمئة من تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وحدها على سبيل المثال، في الوقت الذي يفشل فيه أكثر من الثلث في مسألة تلبية الحد الأدنى الموصى به من التمارين (150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً.

ذا صن زيادة الوزن الأمراض القاتلة السويديه جوتنبرج الالتهابات البكتيرية

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