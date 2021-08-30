الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة: ضبط كمية من الأقمشة الأجنبية

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة  اللواء علاء عبدالخالق مدير مباحث الجمارك من تحرير محضر تهرب وضبط لكمية من الأقمشة الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

 

وبناءً على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام أحد المخازن بالقاهرة بالإتجار فى الأقمشة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم.

 

وتم تشكيل لجنة جمركية من عبدالله مصطفى، مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية ومحمد فواد رئيس قسم التحريات والضبط بالمكافحة بحضور العقيد هشام عبد الواحد والعقيد محمد صالح مفتشي مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمخزن المذكور حيث تم ضبط كمية كبيرة من الأقمشة الأجنبية الصنع والغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

 

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 400 ألف جنيه .

 

وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 820 لسنة 2021 وتقدم المتهم بطلبت تصالح وقاموا بسداد المبالغ المستحقة تحت حساب التصالح.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 820 لسنة 2021 وتقدم المتهم بطلبت تصالح وقاموا بسداد المبالغ المستحقة تحت حساب التصالح.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 820 لسنة 2021 وتقدم المتهم بطلبت تصالح وقاموا بسداد المبالغ المستحقة تحت حساب التصالح .

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الضرائب المركزى تنسيق مدير عبد الواحد ضبط مصطفي نفي صالح

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