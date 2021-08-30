دينا الوديدى وبغدادى بيج باند يشعلون حماس الجماهير على محكى القلعة (صور)

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مسيرة الإبداع من خلال فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، فعلى مسرح المحكى قضى حشد جماهيرى ضخم امسية مساء الأحد، متنوعة قدمت خلالها المغنية الشابة دينا الوديدى، لون فنى مميز يستلهم التراث ويمزجه بالموسيقى الحديثة لينتج شكل غنائى مبتكر.

دينا الوديدي

دينا الوديدي

ووسط تفاعل وإعجاب الحضور تغنت ب السيرة الهلالية، بعد البيبان، سكون، الحرام، دواير، تدور وترجع، الله باقى، أحسن لك يا بدر، الكون، كتر الوجع، كنت بخاف، يا جنوبى، ياللى معدى كما شاركتها غناء عدد من الأعمال صديقتها منه حسين.

دينا الوديدي

سبقها حفلا لفريق بغدادى بيج باند، بقيادة المايسترو وعازف الترومبيت الدكتور مجدى بغدادى، الذى انطلق مع الجمهور فى رحلة لدنيا الجاز.

بغدادي بيج باند

وقدم بغدادي بيج باند، العديد من الأعمال العالمية كان منها غني غني غني، موجة، نيويورك، رقصه القمر، كرنفال، لوس رويس، جواليه، أفالون، مامبو جامبو، اشعر بسعاده، مزاج، شيء مجنون صغير، دميه الساتان، كان من الأفضل، إلى جانب عدد من المؤلفات العربية التى أعيد صياغتها لتناسب أسلوب الجاز كان منها أهل المحبة، الحنة الحنة، كما شارك بالغناء مع الفريق كل من فريدة تامر وعلي الحريري.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد أطلقت فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، منتصف أغسطس، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.

وشهد حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم المطرب أمجد العطافى، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفنى الموسيقى والأوبرا والباليه.