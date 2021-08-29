الجيش الباكستانى: مقتل جنديين بسبب إطلاق نار عبر الحدود من أفغانستان

قال الجيش الباكستاني إن جنديين باكستانيين قتلا، الأحد، بسبب إطلاق نار من جانب متشددين عبر الحدود من أفغانستان.

وتابع الجيش الباكستاني أنه انتقم بقتل اثنين أو ثلاثة مهاجمين، والحادث الذي وقع بمقاطعة باجور الباكستانية هو الأول من نوعه منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأكد رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، أمس، أن باكستان لا تدعم أي طرف في أفغانستان وليست لديها أي جهة مفضلة في أفغانستان.

وأدان رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بشدّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار كابول الدولي وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأشار رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا إلى أن باكستان تعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، مواصلة البلاد المساعدة الخاصة في عمليات الإجلاء من كابول.

في سياق منفصل، أشاد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، بمساعدة الحكومة الباكستانية في عملية الإجلاء من أفغانستان، وقال إن "باكستان يجب أن تكون جزءًا من الحل الدائم للصراع في أفغانستان".

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال بابر افتخار، في وقت سابق: إن باكستان لم تكن تتوقع وتيرة الأحداث المتسارعة، التي حدثت في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على البلاد وسقوط كابول.

وقال افتخار: "لقد قمنا بالاستعدادات اللازمة تحسبا لانسحاب القوات الأطلسية والأمريكية من أفغانستان خاصة على الحدود الدولية الفاصلة مع أفغانستان وقمنا بنشر تعزيزات على هذه الحدود، وقمنا على أثر ذلك بتامين الحدود من ناحيتنا ونتوقع بأن تكون الحدود على الطراف الأفغاني مماثلة وهناك تنسيق وطيد بين قواتنا والطرف الآخر لضمان أمن الحدود".

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إن ما يصل إلى نصف مليون أفغاني يمكن أن يفروا من بلادهم بحلول نهاية العام.