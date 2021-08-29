إسرائيل تتيح لجميع المطعمين جرعة تنشيطية من لقاح كورونا

بدأت إسرائيل، اليوم الأحد، في توفير جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لكل من استكمل التطعيم وخفضت سن المؤهلين للتطعيم إلى 12 عاما.

وقال نحمان آش، المدير العام لوزارة الصحة الجرعة الثالثة من اللقاح متاحة للجميع بدءًا من اليوم، في إشارة إلى لقاح فايزر، حسبما نشرت وكالة "رويترز".

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 7071 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارةـ في بيان لهاـ أن عدد المصابين الذين توصف حالتهم بالخطيرة ارتفع إلى 726 حالة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس بلغت 6958 حالة، مشيرة إلى أنه تم تطعيم قرابة مليوني شخص بالجرعة الثالثة من اللقاح حتى الآن.