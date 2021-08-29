عاهل الأردن يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

استقبل عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، تناول اللقاء بين الجانبين، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد ملك الأردن، وقوف بلاده إلى جانب ليبيا، ودعمه الجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتحقق طموحات شعبها الشقيق.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالأردن أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني، الدكتور جعفر حسان.

مؤتمر بغداد

يأتي لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مع عاهل الأردن، اليوم، بعد عودة الأخير من العراق، حيث شارك الملك عبدالله الثاني، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي عُقِد أمس السبت، بمشاركة عدد من الرؤساء والزعماء العرب، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشارك في المؤتمر عدد من الزعماء، أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت ووزير خارجية السعودية.

وفي نص كلمته، أمس، اعتبر عاهل الأردن، أن انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة دليل على دور العراق المركزي في بناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمي والدولي.

وأشار الملك عبدالله، في كلمته خلال المؤتمر، إلى أن العراق يعمل بجد من أجل ترسيخ دولة الدستور والقانون والمؤسسات، مؤكدًا أن دعم البلد الشقيق في هذه الجهود أولوية لنا جميعًا.

وأوضح أن العراق القوي يشكل ركيزة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وبيئة إيجابية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، مبينًا أنه لا بد من فتح الباب أمام تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري على أرضية من التعاون والتشاركية.