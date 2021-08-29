مصرع وإصابة 4 فى تصادم على الطريق الدولى أمام «المنصورة الجديدة»

لقي مزارع وابنة شقيقه، مصرعهما، بينما أصيبت ابنته وحفيده بكسور متفرقة وكدمات ونزيف بعدما صدمتهم سيارة مجهولة فر بها قائدها عقب الحادث، أثناء استقلالهم دراجة نارية على الطريق الدولي "دمياط- كفر الشيخ" أمام مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المتوفين إلى مستشفى جمصة المركزي، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي "دمياط - كفر الشيخ" أمام مدينة "المنصورة الجديدة" دائرة القسم.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير الدراجة النارية قيادة المدعو "إبراهيم سليمان حسن حسین" 42 سنة، مزارع، ومقيم قرية "جمعية النور" دائرة المركز باتجاه كفر الشيخ، وأمام مدينة المنصورة الجديدة دائرة القسم، اصطدمت به من الخلف سيارة مجهولة فر بها قائدها عقب الحادث، ما أدى إلى انقلابه بها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن ذلك وفاة قائد الدراجة النارية، وكريمة شقيقه المدعوة "علياء سلامة سليمان حسن" 31 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، وإصابة ابنة قائد الدراجة النارية المدعوة "أسماء إبراهيم سليمان حسن" 17سنة، ربة منزل، باشتباه نزيف داخلي وكدمات متفرقة بالجسم، وحفيد قائد الدراجة النارية لكريمته السيد حمدي محمد جمعة 10 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، مصابًا بكسر بالفخذ الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمون بذات القرية، وتم نقل المتوفيين إلى مستشفى جمصة المركزي، ونقل المصابان إلى مستشفى بلقاس المركزي، سوال المصابة الأولى، أيدت مضمون الفحص تم رفع أثار الحادث ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1946 جنح قسم جمصة، وجار تحديد السيارة وضبطها وقائدها والعرض على النيابة العامة.